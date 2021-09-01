مدرب منتخب سوريا المحروس يتحدث لـbeIN SPORTS قبل مباراة إيران من قبل beIN SPORTS September 1, 2021 16:14 24:26 دقيقة مدرب منتخب سورية نزار محروس يكشف أسرار وظروف تحضيرات نسور قاسيون الصعبة لـbeIN SPORTS، قبيل انطلاق المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ الخاصة بقارة آسيا. منتخب سوريا منتخب إيران تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ نزار محروس -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة مباراة قطر وصربيا - التغطية الخاصة 0:23 دقيقة رونالدو سعيد بعودته لمانشستر يونايتد 1:48 دقيقة محمد السهلاوي في حوار خاص لـbeIN SPORTS 0:43 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يوجه تُهمَتَين لنادي تشيلسي 2:17 دقيقة "فيفا" يستعرض أرقاماً من "أرشيف" الميركاتو 24:26 دقيقة المحروس يتحدث لـbeIN SPORTS قبل مباراة إيران 0:54 دقيقة البرتغال مدعمة برونالدو تواجه آيرلندا 2:02 دقيقة هولندا تستهل حقبة فان غال الجديدة بمواجهة النرويج 3:19 دقيقة الديوك تسعى لتعزيز الصدارة 2:41 دقيقة المنتخب القطري ينهي استعداداته لمواجهة صربيا