مدرب أندورا يتحدث عن إيجابيات مواجهة إنكلترا من قبل beIN SPORTS October 9, 2021 15:21 0:44 دقيقة أكد كولدو ألفاريز مدرب ُ منتخب ِ أندورا أن اللعب ضد المنتخب الإنكليزي يعد مكسباً وحلماً لعدد من الشباب في المنتخب، موضحا أن كرة القدم من الرياضات التي يمكن أن يحدث َ فيها أي شيئ على مستوى النتائج. تقارير إخبارية منتخب إنكلترا تصفيات كأس العالم أندورا -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة المنتخب المغربي ينشد الانتصار من بوابة غينيا بيساو 1:14 دقيقة ليبرون جيمس يؤكد أن ليكرز يحتاج لمزيد من الوقت 1:55 دقيقة مواجهة مرتقبة بين قطر والبرتغال 1:19 دقيقة مدرب منتخب المغرب داخل الصالات فخور بإنجاز فريقه 0:39 دقيقة ناصر العطية يتألّق في أولى مراحل رالي المغرب 0:44 دقيقة مدرب أندورا يتحدث عن إيجابيات مواجهة إنكلترا 0:40 دقيقة بداية موفّقة لموراي في بطولة إنديان ويلز 2:37 دقيقة منتخب إنكلترا يسعى للتغلب على صعوبات العشب الصناعي 0:30 دقيقة مباراة قطر والبرتغال: التغطية الخاصة 0:32 دقيقة كوفيد-19 يحرم رابيو من نهائي دوري الأمم الأوروبية