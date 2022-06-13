وانتهت المواجهة التي جرت على ستاد أحمد بن علي المونديالي في قطر بفوز الكنغر الأسترالي 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 بالوقتين الأصلي والإضافي.

ودفع أرنولد بريدماين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني بدلاً من حارس مرمى ريال سوسييداد الإسباني ماتيو راين.

وأربك ريدماين لاعبي البيرو بحركاته على خط المرمى يميناً وشمالاً وساعده القائم الأيمن في رد الركلة الثالثة التي انبرى لها مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني لويس أدفينكولا، قبل أن يتصدى للركلة السادسة.

وأكد أرنولد أنه كان يعرف القيمة الكبيرة لهذا الحارس بالتصدي لركلات الترجيح. "أنا كنت أعرف بأن لديه العقلية التي تؤهله وتمكنه من تحمل هذا الضغط والتصدي لركلات الترجيح، كان الأمر رائعاً، كان البطل وعريس الليلة".