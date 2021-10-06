محروس يتوقع من فريقه تقديم أفضل ما لديه أمام كوريا الجنوبية من قبل beIN SPORTS October 6, 2021 19:18 0:42 دقيقة قال نزار محروس مدرب سوريا إنه ليس سعيدا بغياب بعض اللاعبين الرئيسيين بسبب مشاكل تتعلق بالتأشيرات لكنه يتوقع من فريقِه تقديم أفضلِ ما لديه أمام كوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. منتخب سوريا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ نزار محروس -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة إسبانيا تتجاوز إيطاليا وتبلغ نهائي دوري الأمم تعادل مخيب بين غينيا والسودان في تصفيات المونديال 0:42 دقيقة محروس يتوقع من فريقه تقديم أفضل ما لديه أمام كوريا 0:44 دقيقة خيتافي يقدم مدربه الجديد فلوريس لوسائل الإعلام 0:45 دقيقة حصة تدريبية للألمان استعداداً لمواجهة رومانيا 0:57 دقيقة ويليامز سعيد بما حققه 13:01 دقيقة ديشان: "مواجهة بلجيكا ستكون صعبة" 2:29 دقيقة برشلونة كان في حالة "إفلاس" في شهر مارس 0:41 دقيقة أوروغواي تستعد لملاقاة كولومبيا 1:04 دقيقة مدرب كوريا بينتو يدافع عن النجم سون قبل لقاء سوريا