محامي: أدلة جديدة حول قضية اللاعب كاستييو من قبل beIN SPORTS June 8, 2022 15:36 0:54 دقيقة أكد إدواردو كار ليزو محامي الاتحاد التشيلي لكرة القدم أنه قدم كماً هائلاً من الأدلة للاتحاد الدولي، حول قضية اللاعب بايرون كاستييو وعدم أهلية تمثيله للإكوادور، مؤكداً أن تجاهل الفيفا للمعلومات والأدلة المقدمة سيكون بمثابة الفضيحة. تقارير إخبارية المنتخب التشيلي الإكوادور -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة ليون يمدد عقد حارسه لوبيز 0:54 دقيقة توتنهام يصرف النظر عن فكرة التعاقد مع بايل 0:56 دقيقة تعرف على آخر تطورات مسألة ليفاندوفسكي 0:45 دقيقة تقارير: تعثر المفاوضات بين يوفنتوس ودي ماريا 0:54 دقيقة محامي: أدلة جديدة حول قضية اللاعب كاستييو 0:43 دقيقة توتنهام يضمّ حارس المرمى المخضرم فورستر إلى صفوفه 0:35 دقيقة سيرخيو ليون باقٍ مع بلد الوليد حتى عام 2024 0:32 دقيقة ريال مدريد يمدّد عقد الكرواتي مودريتش حتى 2023 13:45 دقيقة جلال القادري في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:12 دقيقة المنتخب السوداني من أجل التعويض أمام الكونغو