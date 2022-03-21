حقوق البث المباشر لقنوات beIN SPORTS شملت كلا من الجزائر، والبحرين، وتشاد، وجيبوتي، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، وقطر، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن.

وبهدف عرض حقوق البث الجديدة ستطلق beIN SPORTS أربع قنوات جديدة خاصة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، باسم beIN SPORTS AFC، وbeIN SPORTS 1 AFC، وbeIN SPORTS 2 AFC، وbeIN SPORTS 3 AFC، حيث سيتم عرض كافة المباريات عبر جميع القنوات الأربع الجديدة، لتترافق مع تحليلات رياضية، من داخل أستوديوهات beIN SPORTS عالمية المستوى، عبر فريق من المواهب المتميّزة التي تتمتّع بها beIN.

وستقام التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 يومي الخميس والثلاثاء 24 والـ 29 من شهر مارس الجاري، حيث وجّهت المنتخبات الكبرى في القارة الآسيوية أنظارها على المواجهات الختامية للجولتين التاسعة والعاشرة.

وفي المجموعة الأولى، ضمنت جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية كوريا تأهلهما حيث ستتنافسان على المركز الأول، ليليهما كل من الإمارات العربية المتحدة ولبنان والعراق الذين سيتنافسون على المركز الثالث.

أما في المجموعة الثانية، فستتنافس ثلاثة منتخبات على مركزين مؤهّلين تلقائياً لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث تتقدّم المملكة العربية السعودية الطريق بينما تقف اليابان في أعقابها، في حين أن أستراليا - التي لا يزال يتعين عليها اللعب على المركزين الأولين - في سباق قوي للتأهل، حيث ستتجه المجموعة نحو نهائي مثير.