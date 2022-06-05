مباراة مصيرية بين ويلز وأوكرانيا من قبل beIN SPORTS June 5, 2022 11:21 3:11 دقيقة في مباراة ستحدد الفريق الرابع في المجموعة الثانية لمونديال قطر والتي تضم إنكلترا والولايات المتحدة وإيران يلتقي منتخبا ويلز وأوكرانيا في مدينة كارديف في المحطة الأخيرة لتأهل تاريخي لا يخلو من مشاعر التعاطف مع الضيوف. تقارير إخبارية ويلز أوكرانيا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة نادال لتعزيز أرقامه ورود لدخول التاريخ 0:30 دقيقة تينيريفي في نهائي ملحق الصعود للدوري الإسباني 3:11 دقيقة مباراة مصيرية بين ويلز وأوكرانيا 2:36 دقيقة اكتمال استعدادات مصر لمواجهة غينيا 4:07 دقيقة ماني "التاريخي" يقود السنغال لفوز مستحق على بنين 3:51 دقيقة المنتخب الجزائري يتخطّى عقبة نظيره الأوغندي بنجاح 3:09 دقيقة المنتخب الموريتاني يقتنص فوزاً ثميناً من السودان 1:21 دقيقة منتخب أوزبكستان إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما 2:23 دقيقة المنتخب التونسي يشدّ الرحال إلى بوتسوانا 0:44 دقيقة أريفالو وروجر يتوجان بلقب زوجي الرجال