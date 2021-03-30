التغطية المباشرة

- نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدف في كل شبكة.

د 45+1 - هدف للبرتغال!!!!!!!! ديوغو جوتا يدرك التعادل للبرتغال في الوقت القاتل من الشوط الأول!! كرة عرضية متقنة من بيدرو نيتو من الناحية اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء يرتقي لها جوتا ويودعها الشباك بعيدة عن متناول الحارس موريس!

د 43 - ريناتو سانشيز يطلق كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء والحارس موريس يبعد الكرة عن مرماه ببراعة إلى ركنية!

د 41 - جواو فيليكس يخرج مصاباً والمدرب فيرناندو سانتوس يستبدله ببيدرو نيتو.

د 36 - المنتخب البرتغالي ينتفض ويزيد من ضغطه على دفاع لوكسمبورغ وتسديدة قوية ومحكمة من بيرناردو سيلفا بقدمه اليسرى يرتمي عليها حارس لوكسمبورغ ويبعدها ببراعة حارماً البرتغال من هدف التعادل!!

د 30 - هدف للوكسمبورغ!!!!! أصحاب الأرض يفاجئون أبطال أوروبا بهدف مباغت عندما لعب سيناني الكرة من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة البرتغالية ارتمى عليها غيرسون رودريغيس وأسكنها شباك الحارس أنتوني لوبيز!

د 24 - ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى ينفذها كريستيانو رونالدو من خارج منطقة الجزاء ينجح حارس لوكسمبورغ أنتوني موريس في إبعادها! أولى الفرص الحقيقية في المباراة حتى الآن.

د 20 - تسديدة وحيدة من البرتغال مرت بجانب مرمى لوكسمبورغ هي المحاولة الوحيدة الجدية من أحد المنتخبين بعد مرور عشرين دقيقة على انطلاق المباراة.

د 10- عشر دقائق هادئة حتى الآن في ملعب خوسيه بارثيل بين المنتخبين مع أفضلية طفيفة لمنتخب لوكسمبورغ المضيف الذي كان فاجأ جمهورية إيرلندا في الجولة السابقة من التصفيات وعاد منها بفوز ثمين بهدف دون رد.

- انطلاق المباراة

التشكيلتان

مشاهدة مباراة البرتغال ولوكسمبورغ فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة قوية، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة البرتغال ولوكسمبورغ نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين وقوة المباراة التي تعني الكثير للدون رونالدو الذي يقاتل من أجل التأهل إلى كأس العالم 2022.

ويأمل منتخب البرتغال أن يستغل خبرة نجومه بأفضل طريقة لفرض سيطرته على المجموعة الأولى فيما يبحث منتخب لوكسمبورغ عن إعاقة المرشح الأول للصدارة.

مباراة البرتغال ولوكسمبورغ - معلومات البث مباشر



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وستبث مباراة البرتغال ولوكسمبورغ يوم السبت التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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