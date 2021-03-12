ما هي المقاييس التي اعتمدها الاتحادي الآسيوي لاختيار البلدان المستضيفة؟ من قبل beIN SPORTS March 12, 2021 13:48 1:45 دقيقة قرار الاتّحاد الآسيوي بخصوص منح بعض الدول استضافة مجموعات التصفيات الآسيوية المزدوجة فرضته جائحة كورونا وصعوبات متعلقة بتنقل المنتخبات، لكن ماهي المقاييس التي تم اعتمادها لاختيار البلدان المستضيفة؟ تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم -آخر الفيديوهات 1:45 دقيقة ما هي مقاييس اختيار البلدان المستضيفة للتصفيات؟ 0:48 دقيقة الجنوب إفريقي موتسيبي رئيساً جديداً للـ"كاف" 0:41 دقيقة مقابلة خاصة مع الفرنسي فيرلان ميندي 0:53 دقيقة الإعلان عن أسماء الدول المستضيفة لمجموعات التصفيات 3:44 دقيقة روما يزعزع أركان شاختار بثلاثية 4:00 دقيقة هاري كاين يقود توتنهام للفوز على دينامو زغرب 3:36 دقيقة النني يساهم في فوز أرسنال على أولمبياكوس 0:44 دقيقة السد يتعادل مع الوكرة والدحيل يتخطّى السيلية 3:24 دقيقة لا فائز بين سلافيا براغ ورينجرز وفياريال ينتصر 1:40 دقيقة أياكس أمستردام يضع قدماً في ربع النهائي