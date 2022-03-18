القائمة شهدت حضورَ أبرِز لاعبي المنتخب على غرار الحارس دوناروما والمدافعين بونوتشي وكيليني بالإضافة إلى كل من فيراتي وجورجينيو وإيموبيلي وإنسينيي، وضمت اللائحة لأول مرة لاعبَ كالياري جواو بيدرو فيما لم يتم استدعاء ماريو بالوتيلي بعد أن راجت أخبار كثيرة حول وجوده في قائمة مانشيني لمواجهة البرتغال

