مانشيني: "ليس سهلاً تقبل ما حصل" من قبل beIN SPORTS March 24, 2022 23:43 0:32 دقيقة أكد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بأن المباراة أمام مقدونيا الشمالية كانت صعبة وأن "الأتزوري" صنع العديد من الفرص إلا أن الأهداف غابت وغاب معها حلم مواصلة المشوار. مقابلات روبرتو مانشيني تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة كيليني: "أشعر بالإحباط" 0:54 دقيقة جورجينيو: "لا أجد الكلمات" 0:32 دقيقة مانشيني: "ليس سهلاً تقبل ما حصل" 2:31 دقيقة السويد وبولندا في نهائي المسار الثاني 3:46 دقيقة بايل يمنح ويلز بطاقة العبور على حساب النمسا 4:13 دقيقة خروج مدو لإيطاليا أمام مقدونيا الشمالية 4:56 دقيقة البرتغال تتجاوز عقبة تركيا بنجاح 0:52 دقيقة كوردا وكيريوس إلى الدور الثاني في ميامي 2:43 دقيقة اختتام بطولة محترفي تنس الطاولة في الدوحة 2:57 دقيقة فوز ثمين للمنتخب العراقي على نظيره الإماراتي