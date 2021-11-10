

وقال الهولندي: "لدي ثقة كبيرة في فريقي. أعلم أننا سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في هذه المجموعة و قد يكون الأفضل. يمكن للجميع رؤية الاختلاف في الترتيب العالمي. أعتقد أن كوريا ربما تكون رقم أربعة وثلاثين أو خمسة وثلاثين ونحن تسعة وستين أو سبعين. لكن مع ذلك، لدي ثقة في أنه يمكننا لعب كرة قدم جيدة ويجب أن نتحلى بالشجاعة للعب بأسلوبنا".

