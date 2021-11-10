وقال الهولندي: "لدي ثقة كبيرة في فريقي. أعلم أننا سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في هذه المجموعة و قد يكون الأفضل. يمكن للجميع رؤية الاختلاف في الترتيب العالمي. أعتقد أن كوريا ربما تكون رقم أربعة وثلاثين أو خمسة وثلاثين ونحن تسعة وستين أو سبعين. لكن مع ذلك، لدي ثقة في أنه يمكننا لعب كرة قدم جيدة ويجب أن نتحلى بالشجاعة للعب بأسلوبنا".
ماذا قال مدرب الإمارات فان مارفيك قبل مواجهة كوريا الجنوبية ؟
مقابلات تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم منتخب الإمارات منتخب كوريا الجنوبية بيرت فان مارفيك تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™