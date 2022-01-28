ماذا قال دي ماريا عن فوز الأرجنتين التي يغيب عنها ميسي؟ من قبل beIN SPORTS January 28, 2022 03:31 1:09 دقيقة قدّم أنخل دي ماريا التهاني إلى ليونيل ميسي ومدربه ليونيل سكالوني الغائبان عن المباراة مشيراً إلى أن وجود "البرغوث" مهم جداً لكن من الجيد تقييم مستوى المجموعة التي قدمت ما عليها في مواجهة تشيلي. مقابلات المنتخب الأرجنتيني كأس العالم FIFA قطر 2022™ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ أنخل دي ماريا -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة ماذا قال دي ماريا عن فوز الأرجنتين أمام تشيلي؟ 3:23 دقيقة المنتخب الأرجنتيني يعود بنقاط الفوز من أرض تشيلي 3:27 دقيقة سواريز يقود أوروغواي لتحقيق فوز ثمين على باراغواي 12:48 دقيقة الحارس أليسون يُفلِتُ من الطرد مرتين! 1:37 دقيقة كاسيميرو: "كانت مباراة صعبة" 6:08 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الإكوادور والبرازيل 0:48 دقيقة "كاف" يسلط عقوبات على منتخب جزر القمر 0:45 دقيقة الاتحاد المالي لكرة القدم يحتجّ على التحكيم 0:52 دقيقة تغيير توقيت مباراة مصر والمغرب 0:26 دقيقة المنتخب السعودي على أعتاب التأهل لمونديال قطر 2022