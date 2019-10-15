ماذا قال المعز علي عن مواجهة عمان ؟ October 15, 2019 20:36 1:05 دقيقة تحدّث الهداف القطري المعز علي عن حيثيات المباراة التي جمعت منتخب بلاده بعمان الثلاثاء ضمن منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023. مقابلات -آخر الفيديوهات 4:01 دقيقة قطر تغلب عُمان وتبتعد في الريادة 0:58 دقيقة ريال مدريد يشخّص إصابة مودريتش 3:59 دقيقة سويسرا تحرم إيرلندا من حسم تأهلها وتنعش آمالها 3:33 دقيقة ملخص مباراة اليونان والبوسنة 4:47 دقيقة إيطاليا المتأهلة تتابع الحصاد وفنلندا تعزز حظوظها 1:56 دقيقة رودريغو سعيد بالمساهمة في تأهل إسبانيا للـ"يورو" 1:05 دقيقة ماذا قال المعز علي عن مواجهة عمان ؟ 2:00 دقيقة الحبسي: "كنا نستحق نتيجة أفضل" 4:20 دقيقة تعادل متأخر يهدي إسبانيا التأهل من السويد 0:49 دقيقة ليبرون جيمس ينتقد تغريدة موري