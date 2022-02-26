وأشار ليفاندوفسكي إلى أن اللاعبين والجماهير الروس لا يتحملون المسؤولية "لكن لا يمكننا التظاهر بأن شيئا لم يحدث".

وطالبت اتحادات كرة القدم في بولندا والسويد وتشيكيا الخميس في بيان مشترك نقل مباريات مقررة لها في روسيا ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ المقررة في أذار/مارس وسط "التصعيد العسكري" الروسي في أوكرانيا.

وجاء في البيان أنّ هذه الاتحادات: "لا تعتزم السفر إلى روسيا" في 24 و29 أذار/مارس لخوض مباريات الملحق مطالباً الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) "القيام برد فعل سريع وتقديم الحلول البديلة" فيما يتعلق بمكان إقامة هذه المباريات.

وأوقعت القرعة بولندا والسويد وتشيكيا في المسار الثاني مع روسيا، حيث تستضيف روسيا منتخب بولندا في نصف النهائي، على أن تلاقي في حال فوزها السويد أو تشيكيا في النهائي.

