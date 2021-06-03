لا غالب ولا مغلوب بين أوروغواي وباراغواي من قبل beIN SPORTS June 4, 2021 01:43 2:48 دقيقة حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أوروغواي وضيفتها باراغواي فجر الجمعة ضمن منافسات المرحلة السابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. وبهذا التعادل رفعت أوروغواي رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف باراغواي الرابعة. الملخصات تصفيات كأس العالم باراغواي أوروغواي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة بوليفيا تحقق فوزها الأول في تصفيات المونديال 2:55 دقيقة أوكرانيا تتجاوز إيرلندا الشمالية ودياً 0:26 دقيقة تركيا تحقق الفوز على مولدوفا 3:03 دقيقة بلجيكا تكتفي بالتعادل مع اليونان وديًا 0:32 دقيقة البرتغال وألمانيا في نهائي "يورو" تحت 21 عاماً 1:01 دقيقة عبد الكريم حسن: "حققنا المهم في انتظار الأهم" 0:32 دقيقة حاملة لقب رولان غاروس بسهولة إلى الدور الثالث 3:25 دقيقة المنتخب القطري يحقق المطلوب أمام نظيره الهندي 1:48 دقيقة أنس جابر عازمة على التألّق في رولان غاروس 0:39 دقيقة فيدرر يتجاوز عقبة تشيليتش بنجاح