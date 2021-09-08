

مشاهدة مباراة إنكلترا وبولندا



معلومات البث المباشر لمباراة إنكلترا وبولندا

مشاهدة مباراة إنكلترا وبولندا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة إنكلترا وبولندا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لقيمة المنتخبين ورهان المباراة التي تجمع فريقين يتنافسان على بطاقة مؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وتندرج المواجهة ضمن مباريات المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وحقّق منتخب "الأسود الثلاثة" العلامة الكاملة في مبارياته الخمس السّابقة كما يسعى لتأكيد تفوقه والعودة من بولندا بالنّقاط الثلاث للاقتراب أكثر من بطاقة التأهل سيما أنّه سيواجه المنتخب الذي ينافسه على البطاقة المباشرة والذي يبتعد عنه بخمس نقاط.

مباراة إنكلترا وبولندا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة إنكلترا وبولندا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة إنكلترا وبولندا اليوم الأربعاء على الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (21:45)، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إنكلترا وبولندا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.