كونميبول: تحديد موعد الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS April 23, 2021 22:03 0:57 دقيقة أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن تنظيم الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™مطلع شهر يونيو القادم قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا بأيام قليلة. تقارير إخبارية كونميبول كأس العالم FIFA قطر 2022™ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة هودسون ينتقد مشروع دوري السوبر الأوروبي 0:57 دقيقة الـ"كونميبول" يحدد تاريخ الجولتين السابعة والثامنة 0:34 دقيقة تهمة تمنع غيغز من قيادة ويلز في الـ"يورو" 0:28 دقيقة نادال يبلغ نصف نهائي دورة برشلونة 0:47 دقيقة شيفرين يُشيد باستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 0:32 دقيقة دورة شتوتغارت: بارتي إلى نصف النهائي 4:35 دقيقة كأس أوروبا 2020: بلباو ودبلن تخسران الاستضافة 1:55 دقيقة قطر توفر العديد من خيارات النقل الصديقة للبيئة 0:43 دقيقة نادي بوردو يعلن رحيل ملاكه 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات