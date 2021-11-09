ويحتل المنتخب الكولومبي المركز الرّابع بـ16 نقطة، وفشِل في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات حيث تعادل مع أوروغواي والبرازيل والإكوادور، ويأمُل المنتخب الكولومبي في فض شراكته في المركز الرابع، حيث يشاركه أيضاً المنتخب الأوروغواياني بـ16 نقطة.

