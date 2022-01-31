وتدين كندا، الوحيدة التي لم تخسر حتى الآن في التصفيات، بفوزها مهاجم بشيكتاش التركي سايل لارين الذي افتتح التسجيل مبكراً وتحديداً في الدقيقة السابعة، وإلى جناح هاتاي سبور التركي صامويل أديكوغبي الذي أمَّن الانتصار بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الخامس توالياً لكندا كندا، الساعية إلى النهائيات للمرة الاولى منذ عام 1986، والسادس في التصفيات فعززت موقعها في الصدارة برصيد 22 نقطة قبل أربع جولات على نهاية التصفيات بفارق أربع نقاط أمام الولايات المتحدة التي منيت بالخسارة الثانية، والمكسيك التي سقطت في فخ التعادل السلبي أمام جارتها كوستاريكا.

وتابعت المكسيك نتائجها المخيبة حيث كسبت 4 نقاط من أصل 12 ممكنة في الجولات الأربع الأخيرة وباتت مهددة هي والولايات المتحدة من بنما التي حققت فوزا صعبا على ضيفتها جامايكا 3-2.

وسجل جافاين براون (43 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وإريك ديفيس (51) وأريانو نافارو (69) أهداف بنما التي أهدر لها ديفيس ركلة جزاء في الدقيقة 18، ومهاجم وست هام يونايتد الانكليزي ميكايل أنتونيو (5 من ركلة جزاء) ومهاجم كوينز بارك رينجرز الانكليزي أندري غراي (87) هدفي جامايكا.

وعززت بنما موقعها في المركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الولايات المتحدة والمكسيك.

وتحل بنما ضيفة على المكسيك في الجولة الحادية عشرة الأربعاء في قمة ساخنة، وتلعب كندا مع مضيفتها السلفادور، فيما تلتقي الولايات المتحدة ضيفتها هندوراس.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى النهائيات مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع ملحقاً مع بطل أوقيانيا.

وفي مباراة رابعة، فازت السلفادور على مضيفتها هندوراس بهدفين نظيفين سجلهما نيلسون بونيا (35) وداروين غرين (90+2).

وصعدت السلفادور الى المركز السادس برصيد تسع نقاط، فيما تجمد رصيد هندوراس عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

