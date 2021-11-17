بهدفين من مهاجم بشيكتاش التركي كايل لارين (45+2 و52) ردّ عليهما بآخر شرفي هكتور هيريرا (90)، تسلقت كندا الترتيب مستفيدة من تعادل الولايات المتحدة مع جامايكا (1-1).

وفي مجموعة يتأهل منها ثلاثة منتخبات مباشرة إلى كأس العالم فيما يخوض الرابع ملحقاً دولياً، رفعت كندا رصيدها إلى 16 نقطة من ثماني مباريات من أصل 14، مقابل 15 للولايات المتحدة و14 لكل من المكسيك وبنما.

بينما يبدو الفارق كبيراً مع باقي المطاردين، في ظل امتلاك كوستاريكا الخامسة تسع نقاط وجامايكا 7 والسلفادور 6.

على ملعب كومنولث ستاديوم، غطت الثلوج الأرضية الخضراء قبل صافرة البداية في مباراة شهدت خشونة بين الطرفين.

واستحقت كندا الفوز لتعزّز فرصها في بلوغ النهائيات الثانية في تاريخها بعد 1986 في المكسيك، عندما خسرت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات.



