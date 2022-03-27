ورفع المنتخب الكندي رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة وضمن تأهله قبل الجولة الأخيرة التي يواجه فيها بنما إذ بات يتقدم بفارق 6 نقاط عن منتخبي الولايات المتحدة والمكسيك واللذين يتواجهان في وقت لاحق من اليوم مع كل من بنما وهندوراس توالياً.

وكان بإمكان كندا أن تحسم تأهلها في الجولة الماضية لو لم تخسر أمام مضيفتها كوستاريكا صفر-1 في منتصف الأسبوع الحالي، لكنها نجحت الأحد في اللحاق بركب المتأهلين بفوزها في مباراة كانت بحاجة إلى نقطة منها لضمان نيلها إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة مباشرة عن منطقة الكونكاكاف.

افتتح سايل لارين التسجيل في الدقيقة 13 وأضاف تاجون بوكانان الهدف الثاني في الدقيقة 44 قبل أن يضيف جونيور هويليت الهدف الثالث في الدقيقة 83 ثم أدريان ماريابا الرابع بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 89 من عمر المباراة التي جرت في تورونتو.

وكان الظهور الوحيد للمنتخب الكندي الذي يحتل المركز 33 حالياً في تصنيف الفيفا، في مونديال المكسيك 1986 حيث خرج من الدور الأول.

