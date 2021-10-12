وسجل أهداف البرتغال نجمي مانشستر يونايتد الإنكليزي رونالدو (8 و13 من ركلتي جزاء و87) وبرونو فيرنانديش (18)، ولاعب سبورتنغ جواو بالينيا (69).

وتأتي ثلاثية رونالدو في مباراة رفع خلالها رصيده القياسي المطلق من الأهداف الدولية إلى 115 في مباراته الدولية الرقم 182، بعدما كان حطم خلال ودية قطر الرقم الأوروبي المسجل باسم الإسباني نجم باريس سان جرمان الفرنسي سيرخيو راموس.

كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب يسجل 10 هاتريك مع منتخب بلاده في جميع المسابقات

وبات منتخب البرتغال في المركز الثاني (16 نقطة) خلف صربيا (17 نقطة) بفارق نقطة ولكن مع مباراة أقل؟.

ورغم الخسارة القاسية، تحتل لوكسمبورغ المركز الثالث مع ست نقاط أمام إيرلندا الرابعة مع خمس نقاط.

من جهته واصل المنتخب الصربي تمسكّه بصدارة المجموعة بفوزه على أذربيجان 3-1.

وسجل ثلاثية صربيا مهاجم فيورنتينا الإيطالي دوسان فلاوفيتش (30 من ركلة جزاء، و53) وجناح أياكس الهولندي دوسان تاديتش (83 من ركلة جزاء)، فيما أحرز أمين محمودوف هدف أذربيجان الوحيد (45+2).

وكانت صربيا انترعت الصدارة في الجولة الماضية بفوز صعب على مضيفتها لوكسمبورغ 1-0.

فيما منيت أذربيجان بخسارتها السادسة من سبع مباريات مع نقطة يتيمة في قعر المجموعة.







