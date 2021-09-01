وسجل رونالدو المنتقل حديثاً من يوفنتوس الإيطالي إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد، هدفه الـ110، بعد أن أدرك التعادل لمنتخب بلاده أمام إيرلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

متفوقاً على صاحب الرقم القياسي الإيراني علي دائي (109 هدفاً).

وواصل النجم البرتغالي كتابة التاريخ بتسجيله الهدف الثاني (2-1) في هذه المباراة ليصبح رصيده 111 هدفاً.

وبعمر السادسة والثلاثين، يحمل رونالدو في جعبته الكثير من الأرقام القياسية، فهو أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا مع 134 هدفاً، وأفضل هداف في تاريخ نادي ريال مدريد الإسباني (450 هدفاً) وأفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس أوروبا مع 14 هدفاً بينها خمسة أهداف في النسخة الأخيرة التي أقيمت خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين.

كما أنه أفضل هداف لمنتخب أوروبي عندما تخطى المجري فيرينك بوشكاش (84 هدفاً) خلال مونديال روسيا 2018.

وتقدم دائي (52 عاماً) والذي اعتزل اللعب رسمياً عام 2007، بمعادلة رقمه القياسي بالتهاني عندما سجل البرتغالي ثنائية (2-2) في مرمى فرنسا في كأس أوروبا الأخيرة بقوله على حسابه على "انستاغرام": "تهانينا لكريستيانو رونالدو الذي بات على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي على الصعيد الدولي. أنا فخور بأن يكون هذا الإنجاز اللافت بحوزة رونالدو"، واصفاً إياه بأنه "أحد ثلاثة" أفضل لاعبين في العالم إلى جانب الأرجنتينيين دييغو مارادونا وليونيل ميسي".

وأضاف "أعتقد أن رونالدو يستحق هذا الرقم القياسي. بالنسبة لي شخصياً، كونه تمكن من معادلة رقمي فهذا فخر".

