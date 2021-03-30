وانتظرت كرواتيا الشوط الثاني لحسم نتيجة المباراة وتسجيل الثلاثية، فاستهلها جناح إنتر ميلان الإيطالي ايفان بيريسيتش في الدقيقة 62، وأضاف القائد نجم ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش الذي دخل في الشوط الثاني، من ركلة جزاء في الدقيقة 76، قبل أن يسجل مهاجم فولفسبورغ الألماني يوسيب بريكالو الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.

وهو الفوز الثاني على التوالي لكرواتيا بعد خسارتها المفاجئة أمام مضيفتها سلوفينيا صفر-1 في الجولة الأولى، حيث تغلبت على ضيفتها قبرص بشق النفس 1-صفر في الجولة الثانية.

واستغلت كرواتيا جيدا تعثر روسيا أمام مضيفتها سلوفاكيا 1-2 وانتزعت منها الصدارة بفارق الأهداف بعدما تساويا نقاطا برصيد 6 لكل منهما.

وأوقفت سلوفاكيا الانطلاقة القوية لروسيا وألحقت بها الخسارة الأولى بعد فوزين متتاليين.

ومنح مدافع إنتر ميلان الإيطالي ميلان سكرينيار التقدم لسلوفاكيا بضربة رأسية (38)، وأدرك المدافع البرازيلي الأصل ماريو فرنانديش التعادل في الدقيقة 71، بيد أن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث سجل مهاجم فيرنفاروش المجري روبرت ماك هدف الفوز لسلوفاكيا (74).

وحققت قبرص فوزها الأول في التصفيات عندما تغلبت على ضيفتها سلوفينيا بهدف وحيد سجله مهاجم أبولون يوانيس بيتاس في الدقيقة 42.

ورفعت قبرص رصيدها إلى أربع نقاط وصعدت إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف سلوفاكيا مقابل ثلاث نقاط لسلوفينيا التي تراجعت الى المركز الخامس، بعدما كانت تغلبت على كرواتيا 1-صفر في الجولة الأولى.