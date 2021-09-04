واحتاجت كرواتيا إلى براعة نجمها بروزوفيتش لتفوز على مضيفتها سلوفاكيا 1-0 اليوم السبت في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثامنة.

وسجّل بروزوفيتش هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل (86).

وفي ذات المجموعة عززت روسيا من حظوظها في التأهل إلى مونديال قطر بفوزها 2-0 على مضيفتها قبرص.

وسجّل إيروكين هدف روسيا الأول عقب كرة من سمولوف (6) قبل أن يضيف زهيمتاليتدينوف هدف تأمين النتيجة (55).

وصار رصيد روسيا 10 نقاط في الصدارة متفوقة بأفضلية الأهداف على كرواتيا (10) بينما تجمّد رصيد سلوفاكيا عند (6 نقاط).

ورفعت سلوفينيا رصيدها إلى سبع نقاط بفوزها على ضيفتها مالطا بهدف وحيد حمل توقيع لوفريتش من ركلة جزاء (44).

وتملك مالطا أربع نقاط وتتقدم بفارق الأهداف فقط عن قبرص الأخيرة.