وسقطت كرواتيا في فخ التعادل للمرة الثانية في التصفيات فتراجعت إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف روسيا التي حققت فوزها الرابع على التوالي والسادس في التصفيات فرفعت رصيدها إلى 19 نقطة منفردة بالمركز الأول.



وكانت سلوفاكيا البادئة بالتسجيل عبر إيفان شانتس في الدقيقة 20 إثر تمريرة من القائد المخضرم ماريك هامسيك، لكن كرواتيا ردت بسرعة وبعد خمس دقائق بواسطة مهاجم هوفنهايم الألماني أندري كراماريتش (25).



وأعاد لوكاس هاراسلين التقدم لسلوفاكيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



ونجح القائد ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش في إدراك التعادل في الدقيقة 71.



وسجل مهاجم وست هام يونايتد الإنكليزي نيكولا فلاسيتش هدفا لكرواتيا ألغي بداعي التسلل (83).

وفي المباراة الثانية منح مدافع سسكا موسكو إيغور ديفييف التقدم لروسيا في الدقيقة 28، وأضاف مدافع الجار سبارتا موسكو جورجي دجيكيا الهدف الثاني بعد أربع دقائق.



وقلّص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة 40 بواسطة لاعب وسط أتالانتا الإيطالي يوسيب إيليتشيتش.



وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت قبرص مع ضيفتها مالطا 2-2.