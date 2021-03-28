ومنح كاين التقدم لإنكلترا في الدقيقة 38، وصنع الهدف الثاني لنجم تشيلسي مايسون ماونت في الدقيقة 63.

وكانت انكلترا، رابعة النسخة الاخيرة في روسيا عام 2018، كشرت عن أنيابها مبكرا بفوز كبير على ضيفتها سان مارينو 5-صفر الخميس الماضي.

وانتظرت إنكلترا الدقيقة 38 لافتتاح التسجيل عبر قائدها كاين بارتماءة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من ظهير مانشستر يونايتد لوك شو.

وهو الهدف الأول لكاين الذي عاد إلى اللعب أساسياً، مع منتخب بلاده منذ هزه شباك كوسوفو قبل 500 يوم وتحديدا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ورفع كاين غلته من الاهداف الدولية الى 33 في 52 مباراة.

وعززت انكلترا تقدمها مطلع الشوط الثاني عبر ماونت بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من كاين (63).

ساوثغيت وكاين يتحدثان عن المباراة

وقال مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت: "لم تعجبني الطريقة التي أدرنا بها المباراة في آخر 15 دقيقة، حيث تقدمنا للأمام عندما لم نكن بحاجة لذلك. أنا سعيد بالفوز لكن هناك مجالات يمكننا تحسينها".

وأضاف "علينا أن نستمر في دفع هذه المجموعة. هناك الكثير من الحديث عنا وعن ما قد نكون عليه، ولكن إذا أردنا تحقيق ذلك، يجب أن تكون لدينا معايير عالية حقاً".

وتابع "أعتقد أننا يمكن أن نتحسن. يجب أن يستمتعوا بالفوز ولكن أعتقد أننا يمكن أن نتحسن".

من جهته، أكد كاين أنه لم ينزعج أبدا من صيامه عن التهديف وقال: "لطالما قلت كمهاجم، أحيانًا تمر بفترات حيث كل شيء تلمسه يحدث وأحيانًا لا يسير في طريقك. عليك فقط أن تستمر في التركيز على أداء مهمتك للفريق ولحسن الحظ فعلنا ذلك. إنه لأمر رائع أن تحصل على النقاط الثلاث".

وانفردت إنكلترا بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام بولندا التي اكرمت وفادة ضيفتها أندورا بثلاثية نظيفة.

وفرض مهاجم بايرن ميونيخ الالماني روبرت ليفاندوفسكي نفسه نجما في المباراة بتسجيله هدفين في الدقيقتين 30 و55، وأضاف كارول سفيديرسكي الهدف الثالث (88).

وتتفوق بولندا بفارق الاهداف عن المجر التي تغلبت على مضيفتها سان مارينو بثلاثة أهداف لآدم شالاي (13 من ركلة جزاء) ورونالد شالاي (71) ونيمانيا نيكوليتش (88 من ركلة جزاء).