كاسيميرو: "كانت مباراة صعبة" من قبل beIN SPORTS January 28, 2022 01:16 1:37 دقيقة أكد كاسيميرو متوسط ميدان المنتخب البرازيلي بأن مواجهة منتخب الإكوادور كانت صعبة جداً. مقابلات كاسيميرو المنتخب البرازيلي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة ماذا قال دي ماريا عن فوز الأرجنتين أمام تشيلي؟ 3:23 دقيقة المنتخب الأرجنتيني يعود بنقاط الفوز من أرض تشيلي 3:27 دقيقة سواريز يقود أوروغواي لتحقيق فوز ثمين على باراغواي 12:48 دقيقة الحارس أليسون يُفلِتُ من الطرد مرتين! 1:37 دقيقة كاسيميرو: "كانت مباراة صعبة" 6:08 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الإكوادور والبرازيل 0:48 دقيقة "كاف" يسلط عقوبات على منتخب جزر القمر 0:45 دقيقة الاتحاد المالي لكرة القدم يحتجّ على التحكيم 0:52 دقيقة تغيير توقيت مباراة مصر والمغرب 0:26 دقيقة المنتخب السعودي على أعتاب التأهل لمونديال قطر 2022