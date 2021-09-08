وجاء في الكادر التدريبي إلى جانب كيروش، ضياء السيد مدرباً عاماً ومحمد شوقي مدرباً وعصام الحضري مدرباً لحراس المرمى.

كارلوس كيروش مديرًا فنيا للمنتخب الوطني



قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربًا عامًا

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

يتبع pic.twitter.com/g0WqeBwa13 — EFA.eg (@EFA) September 8, 2021

وأضاف الاتحاد المصري في تغريدة على تويتر: "من المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعداً أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل".

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري قررت الاثنين إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البدري عقب التعادل مع الغابون 1-1 الأحد في فرانسفيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ورفض البدري تقديم استقالته بناء على طلب رئيس الاتحاد، مؤكداً أنه لم يفشل في مهمته، بعدما أوكل إليه الاتحاد في 19 أيلول/سبتمبر 2019 مهمة إعادة بناء المنتخب الوطني، خلفاً للمكسيكي خافيير أغيري الذي أقيل من منصبه أيضاً بعد الخروج المفاجئ بشكل مبكر من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وهذه هي المهمة التدريبية الأولى لكيروش المخضرم بعد تنحيه بالتراضي في كانون الثاني/ديسمبر الماضي عن تدريب المنتخب الكولومبي الذي تولى قيادته في شباط/فبراير 2019، إثر خسارتين في تصفيات أميركا الجنوبية للمونديال.

وسبق لكيروش أن كان مساعداً للسير أليكس فيرغوسون في صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي على فترتين (2002-2003 ثم 2004-2008).

وأشرف أيضاً على تدريب سبورتينغ البرتغالي (1994-1996)، ريال مدريد الإسباني (2003-2004)، ومنتخب البرتغال (1991-1993 ثم 2008-2010)، ومنتخبات الإمارات (1998-1999)، جنوب إفريقيا (2000-2002) وإيران (2011-2019).