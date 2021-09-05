قمّة مرتقبة بين بلجيكا وجمهورية التشيك من قبل beIN SPORTS September 5, 2021 15:48 0:45 دقيقة يستقبل المنتخب البلجيكي نظيره التشيكي في قمة مرتقبة في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب البلجيكي منتخب جمهورية التشيك تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة "طوكيو 2020" النسخة الأهم من الألعاب البارالمبية 1:40 دقيقة زفيريف يصعد إلى ثمن نهائي بطولة أميركا المفتوحة 1:03 دقيقة بايل يقود ويلز لتحقيق فوز قاتل على بيلاروسيا 0:34 دقيقة الأمين شنتوف يحرز ذهبية الماراثون 2:33 دقيقة أزمة إدارية خانقة في نادي المريخ 2:33 دقيقة مؤسسة دوري نجوم قطر تدشن الموسم الكروي الجديد 0:45 دقيقة قمّة مرتقبة بين بلجيكا وجمهورية التشيك 2:43 دقيقة المنتخب الإنكليزي من أجل تحقيق فوز كبير على أندورا 1:56 دقيقة مواجهة عنوانها الصدارة بين ألمانيا وأرمينيا 2:42 دقيقة إسبانيا من أجل تدارك عثرة الجولة الماضية