قمة مثيرة تجمع المنتخب العماني بمضيفه السعودي من قبل beIN SPORTS January 26, 2022 20:21 3:26 دقيقة على استاد الملك عبد الله الدولي بجدة، يدخل المنتخبان السعودي متصدرُ المجموعة الثانية والعماني رابعُها مباراتِهما، لتعزيز حظوظهما في التأهل لكأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث يسعى كل طرفٍ لاقتناص النقاط الثلاث. تقارير إخبارية منتخب السعودية عُمان تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:52 دقيقة غينيا الاستوائية تعبر بنجاح إلى ربع النهائي 2:26 دقيقة ماذا قال أبو جبل للشناوي؟ 0:54 دقيقة "كاف" يستنجد بملعب أحمدو أهيدجو 0:50 دقيقة شفاء الدولي التونسي علي العابدي من فيروس كورونا 3:21 دقيقة لبنان ينهي استعداداته للقاء كوريا الجنوبية 3:26 دقيقة قمة مثيرة تجمع المنتخب العماني بمضيفه السعودي 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 3:48 دقيقة المنتخب المصري يطيح بالكوت ديفوار بركلات الترجيح 3:48 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 3:25 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 22