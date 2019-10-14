وسجل أكرم عفيف الهدف الأول للعنابي من متابعة داخل منطقة الجزاء في وقت مبكر من عمر المباراة د 3، وانتظر المنذر العلوي حتى الدقيقة 64 ليعيد النتيجة إلى التعادل بعد مجهود فردي كبير وتسديدة قوية.

ثم عاد هداف كأس آسيا 2019 المعز علي ووقع على التقدم للعنابي بعد تبادل ممتاز للكرة مع أكرم عفيف وتسديدة قوية استقرت بالشباك في الدقيقة 71.

وفي مباراة أخرى لصالح المجموعة ذاتها تعادلت الهند مع ضيفتها بنغلادش 1-1.

وتتصدر قطر المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، تليها عُمان بـ6 نقاط من 3 مباريات، ثم أفغانستان 3 نقاط من 3 مباريات، والهند رابعة بـ2 نقطتين، وأخيراً بنغلادش بنقطة واحدة.

تفاصيل وأهداف مباراة قطر وعُمان

نهاية المباراة بفوز العنابي 2-1 على شقيقه العُماني.

- المنتخب العُماني يضغط محاولاً التعديل

- العنابي يسيطر كلياً على مجريات اللقاء ويشن هجمات مكثفة على مرمى عُمان.

- د 71 هداف آسيا المعز علي يعيد النتيجة إلى تقدم العنابي بتوقيعه على الهدف الثاني للعنابي بعد تبادل ممتاز للكرة مع أكرم عفيف أنهاه المعز بتسديدة قوية هزت الشباك.

- د 64 هدف التعادل لعُمان بعد مجهود فردي كبير من المنذر العلوي أنهاه بتسديدة قوية مرت من تحت حارس العنابي سعد الشيب.

- د 50 مدافع العنابي طارق سلمان يبعد كرة غاية في الخطورة من أمام المقبالي الذي كان أمام المرمى مباشرةً.

- نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب قطر بهدف لصفر

- د 45+2 المعز علي يهدد المرمى العماني بتسديدة قوية احتاجت لقليل من التركيز.

- د 25 الهيدوس كابتن العنابي يضيع ركلة جزاء بإطاحته بالكرة إلى جانب القائم الأيسر، بعدما تسبب بها حارس عُمان فايز الرشيدي بتدخله على أكرم عفيف.

- د 15 الدفاع العماني يبعد فرصة خطيرة جداً للمعز علي.

- د 07 عبد العزيز المقبالي يضيع التعادل على عُمان عندما انفرد بسعد الشيب لكن الأخير استبسل بالدفاع عن مرماه.

- هدف لقطر د 03 أكرم عفيف يفتتح التسجيل مبكراً لمنتخب قطر مستغلاً تمريرة يوسف عبد الرزاق.

- الحكم الصيني فو مينغ يطلق صافرة بداية المباراة