أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن المنتخب الأول سيشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجّه الدعوة للعنابي للمشاركة ضمن المجموعة الأولى في التصفيات.

بيان صحفى حول مشاركة المنتخب القطري في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022. pic.twitter.com/K7uH3pdif2 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 8, 2020

وقال الاتحاد القطري في البيان إن العنابي سيخوض غمار التصفيات الأوروبية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان.

وأضاف: "في ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 ممثلاً للدولة المستضيفة فلن تحتسب نتائج مبارياته في ترتيب نقاط المنتخبات في المجموعة الأولى، والذي سيحدد المنتخب المتأهل مباشرة إلى بطولة قطر 2022، والمنتخب الذي سيشارك في الملحق المؤهل للمونديال".

وتابع البيان: "وتأتي مشاركة العنابي في التصفيات، في إطار إعداد منتخب قطر الوطني المستضيف للنسخة المقبلة من المونديال بعد أقل من عامين من الآن".

وقال رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني إن المشاركة "تعتبر فرصة مثالية لتعزيز أداء منتخبنا الوطني من خلال الاحتكاك بمنتخبات عالمية مثل منتخب البرتغال حامل لقب دوري الأمم الأوروبية والفائز ببطولة كأس أمم أوروبا 2016 والمنتخبات الأخرى في نفس المجموعة".

يذكر أن المنتخب القطري حامل لقب كأس آسيا، كان شارك العام الماضي في بطولة كوبا أميركا بالبرازيل، كما سيلعب في نسخة العام المقبل من البطولة ذاتها إضافة مشاركته في كأس الكونكاكاف الذهبية 2021.

وكان موقع صحيفة "انديبندنت" أعلن في وقت سابق أن المنتخب القطري سيلعب في المجموعة الأولى إلى جانب كل من أيرلندا والبرتغال ولوكسمبورغ وصربيا وأذربيجان.

وجاء في بيان قصير نشرته الصحيفة البريطانية: "بما أن قطر قد تأهلت بالفعل لكأس العالم 2022 كبلد مضيف، فقد دعاها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للانضمام إلى فرق المجموعة الأولى لمساعدة فريقها في الاستعداد للبطولة".

وبحسب المصدر المذكور، فإن هذه الخطوة تأتي بعد مفاوضات بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.