قرعة الملحق الأوروبي مبعث قلق للشارع الإيطالي من قبل beIN SPORTS November 26, 2021 22:08 3:53 دقيقة تعرّف على أبرز ردود الأفعال في الشارع الرياضي الإيطالي بعد قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم إيطاليا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:41 دقيقة الارتياح يسود الأوساط الكروية في روسيا 0:33 دقيقة مانشيني يحذّر من خطورة مقدونيا الشمالية 4:09 دقيقة الشارع البرتغالي يدرك صعوبة قرعة الملحق الأوروبي 3:53 دقيقة قرعة الملحق الأوروبي مبعث قلق للشارع الإيطالي 2:31 دقيقة ردود الأفعال في تركيا بعد قرعة الملحق الأوروبي 1:16 دقيقة رياض محرز: "هدفنا التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا" 1:41 دقيقة شرف الدين عمارة: "نحترم جميع المنافسين" 0:32 دقيقة "كومبي" يؤكد جاهزية الكاميرون لاستضافة أمم إفريقيا 1:26 دقيقة إنفانتينو يعلن الاستعانة بالـ"VAR" في الدور الحاسم 0:45 دقيقة مجموعة beIN الإعلامية تنال حقوق بث كأس العرب