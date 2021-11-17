وأعلن الفيفا في بيانين رسميين أنه سيحول شكوى المنتخبين البنيني و الجنوب إفريقي إلى لجنة الانضباط، بحلول الثالث و العشرين من الشهر الجاري. كما تم منح المنتخبين الغاني والكونغولي مهلة لتقديم دفوعاتهما إلى غاية العشرين من الشهر الحالي.

للإشارة، فقد تقدم اتحاد الكرة البنيني باحتجاج بدعوى ارتكاب منتخب الكونغو الديمقراطية خطأ إداريا، يتمثل في إجراء أربعة تغييرات على أربع فترات، وهوما يخالف تعليمات الفيفا، التي تنص على خمسة تبديلات لكل فريق تجرى على ثلاث فترات مختلفة. من ناحية أخرى، احتج الاتحاد الجنوب إفريقي على احتساب حكم المباراة ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

