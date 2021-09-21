وجاءت العقوبات على خلفية إساءات عنصرية بحق لاعبي منتخب انكلترا خلال المباراة التي جمعتهما في بودابست أوائل الشهر الحالي ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وفرضت لجنة الانضباط التابعة لـ "فيفا" عقب تحقيق فتحته في الثالث من أيلول/سبتمبر، غرامة قدرها 200 ألف فرانك سويسري (184700 يورو) على الاتحاد المجري، بالإضافة إلى اقامة أول مباراة يخوضها المنتخب الوطني على أرضه خلف أبواب موصدة. وفي حال تكرّرت الهتافات العنصرية، ستواجه المجر عقوبة إقامة مباراة ثانية من دون جمهور مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

وكان الثنائي الإنكليزي رحيم سترلينغ وجود بلينغهام تعرّض إلى "هتافات القردة" خلال المواجهة الاخيرة التي انتهت بفوز إنكلترا 4-صفر في ملعب "بوشكاش أرينا".

وسجّل لاعب مانشستر سيتي الهدف الأوّل في المباراة، غير ان الإساءات العنصرية التي طالت اللاعبين الانكليز ذوي البشرة السمراء خيّمت على اجواء المباراة.

كما تم إلقاء مفرقعات على الملعب وسط اجواء صاخبة وعدائية في المدرجات.

وجاء في بيان "فيفا": "بعد تحليل والأخذ في عين الاعتبار كل ظروف الاحداث التي حصلت، وتحديداً من ناحية خطورتها، فضلاً عن الهتافات والاساءات العنصرية، ورمي الاجسام الغريبة على ارض الملعب واستخدام المفرقعات النارية وإغلاق السلالم المؤدية الى الملعب، قررت اللجنة أنّ يخوض الاتحاد المجري مباراتيه المقبلتين في التصفيات خلف أبواب موصدة، مع وقف التنفيذ للمباراة الثانية لمدة عامين".

وسبق للاتحاد الدولي للعبة أن أكّد رفضه التام للإساءات العنصرية التي تعرّض لها اللاعبون الإنكليز، فيما استدعت هذه الاحداث موقفاً قوياً من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون دعا فيه "فيفا" إلى موقف حازم.

وكتب جونسون على حسابه في تويتر: "إنه أمر غير مقبول ابدًا بأن يتعرّض اللاعبون الإنكليز إلى الاساءات العنصرية في المجر".

وكان الاتحاد الاوروبي "يويفا" عاقب المجر في تموز/يوليو الماضي من خلال خوض ثلاث مباريات خلف أبواب موصدة، بينها واحدة مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وذلك بسبب "التصرف التمييزي لجمهوره" خلال كأس اوروبا 2020 أمام المنتخب الفرنسي في 19 حزيران/يونيو. غير انّ العقوبات لم تدخل حيّز التنفيذ أمام إنكلترا في تصفيات كأس العالم كونها مسابقة تابعة لـ "فيفا".

