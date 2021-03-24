وسجّل لصربيا كل من دوشان فلاهوفيتش (40) وألكسندر ميتروفيتش (69) و(76) في حين وقّع آلان براون (18) وجيمس كولينز (86) هدفي منتخب جمهورية أيرلندا.

وضمن ذات المجموعة فازت البرتغال بطلة أوروبا على ضيفتها أذربيجان بهدف دون رد من توقيع ماكسيم ميدفيديف (خطأ في مرمى منتخب بلاده 37).

كرواتيا تسقط على أرض سلوفينيا

سقطت كرواتيا وصيفة بطل العالم على أرض مضيفتها سلوفينيا بهدف دون رد في مفتتح مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

ووقّع ساندي لوفريتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15.

وضمن ذات المجموعة غنمت روسيا النقاط الثلاث من رحلتها إلى مالطا بفوزها عليها بثلاثة أهداف لهدف.

أما المباراة الأخرى ضمن المجموعة والتي جمعت قبرص بضيفتها سلوفاكيا فقد آلت نتيجتها إلى التعادل السلبي.