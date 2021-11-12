وسجل للخضر يوسف بلايلي 29، سعيد بن رحمة 40، سفيان فيغولي 42 وإسلام سليماني 87.

وكادت النتيجة أن تكون أثقل لولا إهدار لاعبي الجزائر العديد من الفرص السانحة للتسجيل أبرزها ركلة الجزاء التي أضاعها بلايلي (28).

وبذلك واصلت الجزائر سلسلتها الرائعة لتبلغ 32 مباراة دون هزيمة.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادل منتخب بوركينا فاسو مع منتخب النيجر 1-1.

وبات منتخب الجزائر متصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، يليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 11 نقطة.

وستكون المباراة بينهما الأسبوع القادم حاسمة لنيل بطاقة العبور إلى الدور الحاسم، مع أفضلية للجزائر المضيفة والتي تحتاج إلى التعادل لضمان بطاقة العبور للدور الحاسم.

ويتأهل إلى الدور الحاسم متصدر كل من المجموعات العشر، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.