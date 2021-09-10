

وافتتح هكتور مارتينيس التسجيل باكراً لأصحاب الأرض (7) وعزّز أليخاندرو روميرو الأرقام بعد الاستراحة (46). وفي نهاية المباراة، سجّل دون تشانسيلور هدفاً شرفياً لفنزويلا متذيلة الترتيب بفوز يتيم في تسع مباريات (90).



وتملك باراغواي 11 نقطة وفنزويلا أربع.