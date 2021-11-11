استغل منتخب إسبانيا على أكمل وجه خسارة السويد أمام مضيفتها جورجيا صفر-2، بفوزه على نظيره اليوناني 1-صفر الخميس، ليرتقي إلى صدارة المجموعة الثانية في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ووقّع بابلو سارابيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

ورفع "لا روخا" الذي حقق فوزه الخامس في التصفيات رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق نقطة عن السويد المتراجعة للمركز الثاني، حيث ستحسم المباراة بينهما في إشبيلية في الجولة الأخيرة من التصفيات في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، هوية المتصدر.

ويحتاج رجال المدرب لويس إنريكي إلى التعادل لحجز بطاقة التأهل مباشرة إلى العرس الكروي، في حين باتت السويد مطالبة بالفوز وإلاّ سيكون عليها خوض الملحق.

في المقابل، تجمّد رصيد اليونان عند 9 نقاط في المركز الثالث، فيما رفعت جورجيا التي خاضت جميع مبارياتها في التصفيات رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الرابع.