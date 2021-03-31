وسجّل أنطوان غريزمان برأسه الهدف الوحيد في الدقيقة 60 من عمر المباراة التي جرت في ساراييفو ليحطم الديوك بالتالي رقما قياسياً خاصاً بهم بين عامي 1990 و1991 بفوزهم للمرة الثامنة توالياً خارج ملعبهم.

ويعد هذا الهدف رقم 35 لغريزمان مع المنتخب الفرنسي، وأصبح رابع الهدافين التاريخيين للديوك متقدماً على دافيد تريزيغيه، وبفارق ستة أهداف خلف ميشال بلاتيني.

وعززت فرنسا صدارتها للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط أمام أوكرانيا (3 نقاط) التي سقطت في فخ التعادل على أرضها أمام كازاخستان (1-1) فيما تجمد رصيد البوسنة عند نقطة واحدة.

وقال مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان "كان من المهم أن نخرج بسبع نقاط من ثلاث مباريات. كل المباريات صعبة. رأيت أموراً من اللاعبين لم أشاهدها منذ وقت طويل بالرغم من أن الأمر الأهم هو تحقيق الفوز".