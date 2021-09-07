أقيمت المباراة ضمن الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة وسجل أنطوان غرييزمان هدفي المنتخب الفرنسي في الدقيقتين 25 و54 فرفع رصيده من الأهداف مع الديوك إلى 41 هدفاً معادلاً رقم الأسطورة ميشيل بلاتيني في المركز الثالث على لائحة هدافي المنتخب الفرنسي.

وهي أول ثنائية لغرييزمان مع منتخب فرنسا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.

⚽️⚽️أنطوان غرييزمان يسجل أول ثنائية له مع منتخب فرنسا 🇫🇷 منذ 16 أوكتوبر 2018 أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية #تصفيات_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/kU8DahVMjn — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) September 7, 2021

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة فيما تراجعت فنلندا إلى المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف خلف أوكرانيا الثانية.

فوز هام

ويأمل ديشان بأن يلعب هذا الفوز الذي تحقق ضد فريق فاز على "الديوك" ودياً 2-صفر في سان دوني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دوراً في عودة الحياة إلى فريق لم يستفق من صدمة الخروج هذا الصيف من ثمن نهائي كأس أوروبا على يد سويسرا بركلات الترجيح 4-5 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

كما تخلص المنتخب من عقدة التعادلات، إذ لم يذق طعم الفوز في مبارياته الخمس الماضية، وذلك للمرة الاولى منذ 2013 عندما فشل في تحقيق أي انتصار في سلسلة من 5 مباريات أيضاً بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر.

وبدأت هذه السلسلة بإنهاء الدور الأول من بطولة أوروبا بتعادلين مع المجر (1-1) والبرتغال (2-2) قبل أن الخروج على يد سويسرا ثم التعادل مرتين في هذه التصفيات.

وبعد الهزيمة، تراجعت فنلندا الى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أوكرانيا التي غابت عن هذه الجولة مع خوضها مباراة أكثر من المنتخب الاسكندنافي الذي بات يتقدم فقط بفارق نقطتين، على غرار أوكرانيا، على البوسنة وكازاخستان اللتين تعادلتا 2-2 بعدما كانت الأخيرة متخلفة خارج أرضها حتى الوقت بدل الضائع.

وبدأ ديشان اللقاء باشراك كريم بنزيمة وأنتوني مارسيال في خط المقدمة ومن خلفهما غرييزمان في ظل غياب كيليان مبابي للمباراة الثانية توالياً بسبب الإصابة، فيما اعتمد على ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع هم رافايل فاران وكورت زوما وبريسنل كيمبيمبي، فيما منح ظهير ميلان الإيطالي تيو فرنانديز فرصة المشاركة للمرة الأولى بألوان المنتخب الوطني بعدما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في المباراتين السابقتين ضد البوسنة وأوكرانيا.

وبعد سيطرة وفرصة خطيرة جداً تألق الحارس الفنلندي بصدها في مواجهة بنزيمة الذي لعب أمام جماهير مدينة أطلقته الى النجومية مع فريقه قبل الرحيل الى ريال مدريد الإسباني عام 2009، افتتح الفرنسيون التسجيل بهدف جميل لغرييزمان الذي وصلته الكرة داخل المنطقة من بنزيمة بالذات وإثر لعبة ثلاثة شارك فيها مارسيال، فغمزها بحنكة في الشباك وسجل هدفه الأربعين بقميص المنتخب الوطني (25).

ورغم مواصلة السيطرة مع اعتماد فنلندا على المرتدات، بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن يضرب غرييزمان في مستهل الشوط الثاني إثر لعبة جماعية بدأها بنزيمة الذي مرر الكرة إلى ليو دوبوا الذي عكسها لـ"غريزو"، فتلاعب الأخير بدانيال أوشاوغنيسي وسدد من زاوية ضيقة في الشباك (54).

وضمن المجموعة ذاتها تعادلت البوسنة والهرسك مع كازاخستان (2-2).