عوّضت فرنسا حاملة اللقب تعثرها على أرضها في مستهل مشوارها في تصفيات مونديال قطر 2022 بتعادلها الأربعاء مع أوكرانيا (1-1)، وذلك بفوزها الأحد في أستانا على مضيفتها كازخستان 2-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وبانتظار مباراتها الأربعاء ضد البوسنة والتي ستكون الأخيرة لها قبل خوض نهائيات كأس أوروبا المؤجلة لعام حتى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، ظهرت فرنسا بمستوى جيد الأحد في أستانا ورفعت رصيدها عن جدارة الى أربع نقاط.

وبدأ ديشان اللقاء الأول للفرنسيين ضد كازخستان بتشكيلة مختلفة تماماً عن مباراة أوكرانيا، إذ أجرى تسعة تبديلات وأبرزها إشراك بول بوغبا أساسياً والإبقاء على هداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، مانحاً الفرصة لأنتوني مارسيال وتوما ليمار وعثمان ديمبيليه لمساندة أنطوان غريزمان الذي حافظ على مركزه بعدما كان صاحب هدف مباراة الجولة الأولى.

وبحسب "أوبتا" للإحصاءات، شارك غريزمان في المباريات الـ46 الأخيرة لفرنسا وهو أمر لم يحققه أي لاعب منذ الحرب العالمية الثانية. كما أن ديمبيليه شارك أساسيا للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين ونصف.

وعلى غرار لقاء الأربعاء ضد أوكرانيا حين وضع غريزمان أبطال العالم في المقدمة بعد 19 دقيقة، ضرب رجال ديشان باكراً أيضاً في أستانا وافتتحوا التسجيل بعد 20 دقيقة عبر ديمبيليه بتسديدة أرضية من داخل المنطقة بعد حركة فنية جميلة وتمريرة من مارسيال.

ورغم أفضليته المطلقة، عجز المنتخب الفرنسي عن تعزيز تقدمه للحرص على عدم تكرار سيناريو مماثل للقاء أوكرانيا، وذلك حتى الدقيقة 44 حين أراح المدافع سيرغي ماليي أعصاب ديشان بإهدائه "الديوك" الهدف الثاني برأسه عن طريق الخطأ في مرمى بلاده إثر ركنية من الجهة اليسرى.

وواصل المنتخب الفرنسي أفضليته في الشوط الثاني وأجرى ديشان تغييرات عدة على التشكيلة في منتصفه أبرزها مشاركة مبابي الذي نجح في الحصول على ركلة جزاء إثر إعاقته داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه لكن حارس أصحاب الأرض الكسندر موكين تصدى لمحاولته ببراعة (75).