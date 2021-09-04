واصلت فرنسا سلسلة نتائجها المخيّبة بالتعادل مع أوكرانيا 1-1 يوم السبت في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة.

وسجّل شابارينكو هدف التقدم لأصحاب الأرض (44) قبل أن يمنح مارسيال التعادل لأبطال العالم بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

ورفعت فرنسا التي تعادلت في المباراة الثانية توالياً في التصفيات رصيدها إلى تسع نقاط في الصدارة بفارق أربع نقاط عن فنلندا التي لعبت مباراتين أقل، والتي كانت انتصرت على كازاخستان بهدف بوهجانبالو (60).

من جهتها وصلت أوكرانيا للنقطة الخامسة بتعادلها الخامس من أصل خمس مباريات.