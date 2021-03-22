فاران يشير إلى ضرورة تقديم أداء جيد من قبل beIN SPORTS March 22, 2021 21:10 0:43 دقيقة شدد رافاييل فاران، لاعبُ المنتخب الفرنسي، على ضرورة أن يقدمَ مع زملائه أفضلَ ما لديهم مع انطلاق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات تقارير إخبارية رافاييل فاران المنتخب الفرنسي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 3:11 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 3:36 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 0:52 دقيقة خوليت يثني على مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية 3:34 دقيقة عشق من نوع خاص لفريق فلامينغو 0:41 دقيقة تقارير تؤكد قرب ألونسو من مونشنغلادباخ 2:36 دقيقة صراع قوي ومثير على لقب الـ"ليغا" 0:43 دقيقة فاران يشير إلى ضرورة تقديم أداء جيد 0:37 دقيقة إقالة نيستا من تدريب فروزينوني 2:47 دقيقة حظر الجماهير الأجنبية يوجه ضربة للسياحة اليابانية