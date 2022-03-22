وشهدت القائمة ُ التي ضمت سبعةٍ وعشرين لاعباً غيابَ القائد أندريه أيو بسببِ عقوبةِ الإيقاف عقب طرده ِفي مباراة البلاك ستارز الأخيرة خلال بطولةِ أمم إفريقيا، فيما انضم شقيقه جوردان للقائمةِ رغم إصابتهِ بفيروس كورونا بأمل ِاللحاق بمباراة الإياب في أبوجا، واستبعد المدربُ أوتو أدّو عدداً كبيراً من عناصر الخبرة التي شاركت في كان الكاميرون، فيما احتفظ بتوماس بْارتي لاعب آرسنال والذي حصل على شارة قيادة المنتخب وكذلك دانييل أمارتي لاعب ليستر سيتي.

كما شهدت القائمة ضم مهاجم روما الشاب فيليكس أفينا جيان الذي كان اعتذر عن عدم المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

