وسجّل أرشد العلوي (12) وعبد الله فواز (74) هدفي عمان.

وبذلك أنهى المنتخب العماني مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

في المقابل تجمّد رصيد الصين عند 6 نقاط في المرتبة الخامسة.