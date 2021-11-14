ورفع المنتخب الصربي رصيده في الصدارة إلى 20 نقطة بفارق 3 نقاط عن نظيره البرتغالي الذي سيخوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم.

افتتح ريناتو سانشيز التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة الثانية وأدرك دوشان تاديتش التعادل للصرب في الدقيقة 33 قبل أن يوقع ألكسندر ميتروفيتش على هدف الفوز لصربيا في الدقيقة 90.

وكانت البرتغال بحاجة إلى التعادل فقط لإنهاء المجموعة أمام منافستها بفارق الأهداف لكنها الآن ستضطر لخوض الملحق في شهر آذار/مارس.

ولحساب المجموعة الأولى أيضاً تغلبت جمهورية أيرلندا على مضيفتها لوكسمبورغ بثلاثة أهداف دون رد.

فبعد شوط أول سلبي النتيجة نجح شان دوفي بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 67 وضاعف تشيدوزي أوغبيني النتيجة عند الدقيقة 77 قبل أن يسجل كالوم روبينسون الهدف الثالث عند الدقيقة 88.

