وسجل لاعب أيك أثينا المعار من أينتراخت فرانكفورت الألماني ستيفن تسوبر (45+3) وبديله لاعب وسط يونغ بويز كريستيان فاسناخت (90+1) الهدفين.

وهو الفوز الثالث لسويسرا في خمس مباريات فرفعت رصيدها إلى 11 نقطة وقلصت الفارق إلى ثلاث نقاط عن إيطاليا المتصدرة من ست مباريات والتي تغيب عن النافذة الدولية للشهر الجاري بسبب مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتجمد رصيد ايرلندا الشمالية عند خمس نقاط من خمس مباريات في المركز الثالث.

وتقدمت سويسرا بهدف للاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني دينيس زكريا تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة على يسار الحارس بايلي بيكوك-فاريل (4) لكنه ألغي بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل على القائد شيردان شاكيري الذي حجب الرؤية عن الحارس.

وتلقت ايرلندا الشمالية ضربة موجعة بطرد لاعب وسط نيوكاسل الإنكليزي جمال لويس لتلقيه الانذار الثاني (37).

ولم تتأخر سويسرا في استغلال النقص العددي فافتتحت التسجيل بعد ثماني دقائق من هجمة مرتدة قادها مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ بريل إمبولو من منتصف الملعب قبل أن يمرر الكرة إلى تسوبر غير المراقب فتابعها على يسار الحارس (45+3).

وانتظرت سويسرا الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لتأمين فوزها بهدف ثان سجله البديل فاسناخت إثر تمريرة من إمبولو.

وفي المجموعة ذاتها، حققت ليتوانيا بدورها فوزها الأول في التصفيات عندما تغلبت على ضيفتها بلغاريا 3-1.